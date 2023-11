AnkiApp Web

Anki App est une application de cartes mémoire multiplateforme pour mobile et ordinateur de bureau. Étudiez les flashcards pendant votre temps libre. Créez des flashcards avec du texte, du son et des images, ou téléchargez-en des prédéfinies. Étudier est super efficace, grâce au puissant algorithme AnkiApp Advanced Spaced Repetition™ (SRS). AnkiApp effectue automatiquement des sauvegardes et des synchronisations sur tous vos appareils, via le cloud.

Site Web : ankiapp.com

