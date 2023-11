Les SMART FLASHCARDS de Brainscape favorisent une étude hyper-efficace et des habitudes fortes pour DOUBLER votre vitesse d'apprentissage, avec la plus forte mise en œuvre de répétition espacée et de rappel actif de toutes les applications de cartes mémoire sur la planète ! (Et probablement dans l’univers, en supposant que certaines espèces extraterrestres super intelligentes ne nous aient pas devancés.)

Site Web : brainscape.com

