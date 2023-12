Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Google Sky : voyager vers les étoiles n'a jamais été aussi simple. Pour vous aider à explorer les confins de notre univers, nous nous sommes associés à des astronomes de certains des plus grands observatoires du monde pour vous offrir une nouvelle vision du ciel. Grâce à Google Maps, cet outil offre un moyen passionnant de parcourir et d'explorer l'univers. Vous pouvez trouver les positions des planètes et des constellations dans le ciel et même observer la naissance de galaxies lointaines comme le montre le télescope spatial Hubble. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la possibilité d'observer l'univers à différentes longueurs d'onde, pour voir à quoi il ressemblerait si nos yeux fonctionnaient dans les rayons X ou l'infrarouge. Pendant que vous explorez ces nouvelles couches, jouez avec la transparence pour mélanger les différentes longueurs d'onde et voyez comment différentes parties de l'univers s'illuminent à différentes longueurs d'onde. Si vous êtes intéressé par ce qui se passe dans le ciel ce soir ou au cours des prochains mois, consultez les podcasts de Earth and Sky ou recherchez la position de votre planète préférée.

