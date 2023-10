Dans cet épisode de Crash Course Engineering, nous parlons du transfert de chaleur et des différents mécanismes qui le sous-tendent. Nous explorerons la conduction, la conductivité thermique des matériaux, la convection, les couches limites et le rayonnement. Crash Course Engineering est produit en association avec PBS Digital Studios.

