L'ACCA est l'Association des Comptables Agréés. Nous sommes une communauté mondiale florissante de 227 000 membres et 544 000 membres et futurs basés dans 176 pays qui défend les valeurs professionnelles et éthiques les plus élevées.

Site Web : accaglobal.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ACCA. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.