Singularity University (« SU ») est une communauté mondiale d’apprentissage et d’innovation utilisant des technologies exponentielles pour relever les plus grands défis mondiaux et construire un avenir abondant pour tous.

Site Web : su.org

