La plateforme Model Share AI MLOps est une plateforme dynamique pour l’innovation en matière d’apprentissage automatique. Il permet aux ingénieurs en science des données et en apprentissage automatique de gérer facilement les projets ML du début à la fin. Vous pouvez améliorer les modèles, suivre les progrès grâce à de riches outils d'analyse et de reporting ML, et déployer des modèles instantanément. Chez Model Share AI, nous construisons également la plus grande base de données de modèles ML réutilisables au monde, les utilisateurs peuvent créer des portefeuilles de science des données, générer et partager des modèles reproductibles et du code réutilisable.

Site Web : modelshare.ai

