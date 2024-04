Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

MLJAR - Outils de science des données exceptionnels Le mljar-supervisé est une plate-forme d'apprentissage automatique axée sur l'humain. Cela rend la recherche et le réglage des algorithmes indolores. Les utilisateurs doivent télécharger un ensemble de données, sélectionner les attributs d'entrée et de cible, et mljar trouvera l'algorithme ML le mieux adapté. MLJAR automatise le processus des pipelines d'apprentissage automatique. Le MERCURY est le moyen le plus simple de partager votre bloc-notes Python avec des personnes non techniques. En ajoutant des widgets à votre bloc-notes informatique, vous pouvez créer un rapport interactif, un tableau de bord, une application Web... et le DÉPLOYER en quelques clics à l'aide de MERCURY CLOUD.

Site Web : mljar.com

