Pondérations et biais : la plateforme de développement d'IA. Suivez tout ce dont vous avez besoin pour rendre vos modèles reproductibles avec les poids et biais, des hyperparamètres et du code aux poids des modèles et aux versions d'ensembles de données. Weights & Biases aide votre équipe ML à libérer sa productivité en optimisant, visualisant, collaborant et standardisant ses modèles et ses pipelines de données, quel que soit le cadre, l'environnement ou le flux de travail. Utilisé par les ingénieurs ML d'OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub et MILA, W&B fait partie de la nouvelle norme des meilleures pratiques pour l'apprentissage automatique. W&B est gratuit pour un usage personnel et des projets académiques, et il est facile de démarrer.

Site Web : wandb.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Weights & Biases. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.