Lightly AI

Lightly aide les équipes d'apprentissage automatique à créer de meilleurs modèles grâce à de meilleures données. Il permet aux entreprises de sélectionner les bonnes données pour la formation de modèles en utilisant l'apprentissage actif. Sélectionnez intelligemment les meilleurs échantillons pour la formation de modèles grâce à des algorithmes avancés de filtrage et d’apprentissage actif. * Équilibrez vos distributions de classes, supprimez les redondances et les biais des ensembles de données. Étiquetez uniquement les meilleures données pour la formation du modèle jusqu'à ce que vous atteigniez la précision cible. * Analysez la qualité et la diversité de vos jeux de données. Mieux comprendre vos données grâce aux vues holistiques de Lightly, de la vue d'ensemble jusqu'aux plus petites nuances de vos données. Découvrez les distributions de classes, les lacunes des ensembles de données et les biais de représentation avant l'étiquetage pour économiser du temps et de l'argent. * Surveillez les performances de votre modèle en production. Repérez les valeurs aberrantes et les cas d’échec. * Sélectionnez les données hors distribution directement sur la périphérie ou le cloud. Renvoyez les données pour le recyclage et la mise à jour du modèle. * Gérez votre ensemble de données. Suivez les différentes versions et une fois votre ensemble de données prêt, partagez-le simplement avec l'étiquetage en un seul clic. That's Lightly : l'apprentissage actif de bout en bout

