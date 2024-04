Picsellia fournit une pile complète de développement d'IA optimisée pour les images : elle couvre toutes les étapes nécessaires au déploiement d'un modèle de vision par ordinateur en production. Les utilisateurs peuvent structurer, exploiter et améliorer leurs modèles d’IA directement sur la plateforme. Principales caractéristiques de Picsellia : * Gestion des données : stockez, recherchez, filtrez et annotez vos données en un seul endroit. L’interface d’étiquetage centralisée et intuitive de Picsellia permet à vos équipes d’annoter simultanément. * Suivi des expériences : suivez et comparez vos expériences et trouvez votre modèle le plus performant. Une fois cela fait, Picsellia vous aidera à trouver la meilleure combinaison d'hyperparamètres pour optimiser les performances de votre modèle. * Traitements : Effectuez des tâches telles que l'augmentation des données directement sur la plateforme. Automatisez vos processus et lancez-les au moment où vous le souhaitez et sur les données que vous souhaitez. * Déploiement de modèles : déployez vos modèles en production en une minute seulement, avec ou sans serveur. Vous disposerez d’un point de terminaison API évolutif et sans serveur ! * Surveillance du modèle : surveillez les performances de votre modèle en temps réel. Identifiez et corrigez les cas de défaillance potentiels avant que vos clients ne les subissent. Configurez des alertes. * Pipelines automatisés : transformez le cycle de vie de votre CV en un flux de travail. Visualisez et examinez directement vos prédictions pour améliorer vos données d'entraînement et augmenter l'efficacité de vos modèles. Picsellia est conçu pour être aussi extensible que possible, nos clients ne sont pas coincés avec nos produits car nous proposons un environnement ouvert. Il favorise la collaboration, réduit les taux d'échec et évolue avec votre entreprise.

Site Web : picsellia.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Picsellia. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.