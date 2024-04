Arthur est la société de performance en IA. Nous aidons les scientifiques des données, les propriétaires de produits et les chefs d'entreprise à accélérer les opérations de modèles tabulaires, de PNL et de vision par ordinateur afin d'optimiser la précision, l'explicabilité et l'équité. * Précision : suivez les performances du modèle pour détecter et réagir à la dérive des données et améliorer la précision du modèle pour de meilleurs résultats commerciaux. * Explicabilité : établissez la confiance, garantissez la conformité et obtenez des résultats de ML plus exploitables grâce aux API d'explicabilité et de transparence d'Arthur. * Équité : surveillez de manière proactive les biais, suivez les résultats des modèles par rapport aux mesures de biais personnalisées et améliorez l'équité de vos modèles. * L'approche de développement de produits axée sur la recherche d'Arthur génère des capacités exclusives en matière de vision par ordinateur, de PNL, d'atténuation des biais et d'autres domaines critiques.

Site Web : arthur.ai

