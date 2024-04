Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

SiMa.ai™ est une société d'apprentissage automatique qui propose la première plateforme MLSoC™ spécialement conçue et centrée sur les logiciels du secteur. Grâce à des performances en un clic, nous permettons un déploiement et une mise à l'échelle sans effort du ML à la périphérie embarquée en permettant aux clients de résoudre tout problème de vision par ordinateur tout en obtenant des performances 10 fois supérieures à la consommation la plus faible. Initialement axé sur les applications de vision par ordinateur, SiMa.ai est dirigé par des technologues et des vétérans du monde des affaires soutenus par un ensemble d'investisseurs de premier plan déterminés à aider les clients à intégrer le ML sur leurs plateformes.

