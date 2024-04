IBM Cognos Analytics agit comme votre copilote de confiance pour votre entreprise dans le but de vous rendre plus intelligent, plus rapide et plus confiant dans vos décisions basées sur les données. IBM Cognos Analytics donne à chaque utilisateur (qu'il soit data scientist, analyste métier ou non-spécialiste informatique) plus de pouvoir pour effectuer des analyses pertinentes en lien avec les objectifs de l'organisation. Il raccourcit le parcours de chaque utilisateur, depuis l'analyse simple jusqu'à l'analyse sophistiquée, en lui permettant d'exploiter les données pour explorer l'inconnu, identifier de nouvelles relations, mieux comprendre les résultats et remettre en question le statu quo. Visualisez, analysez et partagez des informations exploitables sur vos données avec tous les membres de votre organisation avec IBM Cognos Analytics.

