Logiciel de données synthétiques - Applications les plus populaires Les plus populaires Récemment ajouté

Les logiciels de données synthétiques permettent aux utilisateurs de générer des ensembles de données artificiels, englobant divers types de données comme des images, du texte ou des données structurées, dérivés d'un ensemble de données ou d'une source de données d'origine. Ce logiciel permet aux utilisateurs de créer des données à partir de zéro, en protégeant les informations sensibles en matière de confidentialité tout en préservant les modèles et les relations inhérents aux données sources. Les techniques utilisées pour générer des données synthétiques vont de l'imagerie générée par ordinateur (CGI) aux réseaux de neurones génératifs (GAN) et aux approches heuristiques. Cette technologie constitue un outil précieux pour les entreprises cherchant à rationaliser la création d'ensembles de données à des fins de test, de formation de modèles d'apprentissage automatique, de validation des données et à d'autres fins. En exploitant les données synthétiques, les utilisateurs peuvent atténuer les problèmes de conformité et empêcher l'exposition des données personnelles, facilitant ainsi le partage et l'utilisation sécurisés des données. Pour garantir la sécurité et l'irréversibilité de l'anonymisation, de nombreux fournisseurs intègrent des mécanismes de confidentialité tels que la confidentialité différentielle, la protection contre les risques de réidentification et la préservation de la vie privée individuelle. Cette approche permet aux chercheurs, aux organisations et à d'autres parties prenantes de partager des données sans compromettre la confidentialité. Les logiciels de données synthétiques offrent des avantages distincts par rapport aux logiciels de masquage de données. Alors que les deux visent à protéger les informations privées, les logiciels de données synthétiques se distinguent par leur capacité à générer des données artificielles et leur évolutivité pour gérer de grands volumes de données. De plus, cela peut aider à répondre aux préoccupations liées aux biais algorithmiques en nivelant les biais présents dans l’ensemble de données d’origine. Pour qu’un produit soit classé dans la catégorie Données Synthétiques, il doit répondre aux critères suivants : * Générez des données synthétiques, y compris des images et des données structurées. * Convertissez les données sensibles à la confidentialité en ensembles de données entièrement anonymes tout en conservant la granularité. * Fonctionnez de manière transparente, permettant au modèle génératif de produire automatiquement des données sans programmation explicite.