Hexomatic est une plate-forme d'automatisation du travail sans code qui vous permet d'exploiter Internet comme votre propre source de données, de tirer parti des services d'IA les plus sophistiqués et d'une équipe collaborative d'assistants humains pour automatiser et déléguer des tâches fastidieuses.

