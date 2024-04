OctoAI fournit une infrastructure pour exécuter, régler et faire évoluer les applications d'IA générative. OctoAI fait fonctionner les modèles pour vous, et non l'inverse. Les développeurs bénéficient d'un accès facile à une infrastructure d'IA efficace afin de pouvoir exécuter les modèles de leur choix, les adapter à leur cas d'utilisation spécifique et passer du développement à la production en toute transparence. Avec les modèles de base les plus rapides du marché (notamment Llama-2, Stable Diffusion et SDXL), des solutions de personnalisation intégrées et des systèmes ML de classe mondiale, les développeurs peuvent se concentrer sur la création d'applications qui impressionnent leurs clients sans devenir des experts en infrastructure d'IA. . Soutenue par de grandes sociétés de capital-risque, la société a son siège à Seattle, Washington. OctoAI est fondé et dirigé par les créateurs Apache TVM, une pile ML open source pour les performances et la portabilité des modèles.

Site Web : octo.ai

