Hopsworks est une plate-forme collaborative de ML dotée d'un magasin de fonctionnalités les plus performants pour les données par lots et en temps réel. Construit autour du magasin de fonctionnalités le plus avancé et le plus modulaire du secteur, qui offre une intégration transparente aux pipelines existants et permet de mettre les modèles en production plus rapidement. Quoi et pourquoi? Un magasin de fonctionnalités est une plate-forme permettant de gérer les fonctionnalités lors de la création et du déploiement de modèles d'apprentissage automatique. Un Feature Store, comme Hopsworks, est utilisé pour une itération et un déploiement plus rapides des modèles en production. Il est bénéfique pour faire évoluer et déplacer plus facilement les cas d’utilisation de l’apprentissage automatique en temps réel, ainsi que pour augmenter la productivité des équipes de données et d’IA. Intégration En tant que plateforme ouverte et modulaire, Hopsworks s'intègre à tous les principaux outils de l'écosystème Data Science et peut être déployé sur toutes les plateformes cloud en tant que solution gérée. Hopsworks est une plate-forme centrée sur Python, votre code et votre pipeline Python existants peuvent être utilisés de manière transparente avec Hopsworks et sur notre solution d'entreprise, vous pouvez installer vos propres bibliothèques ou tout autre framework de votre choix et travailler sur un environnement Jupyter local.

Site Web : hopsworks.ai

