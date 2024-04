Comet est une plateforme de méta-apprentissage automatique conçue pour aider les praticiens et les équipes d'IA à créer des modèles d'apprentissage automatique fiables pour les applications du monde réel en rationalisant et en connectant le cycle de vie des modèles d'apprentissage automatique. En tirant parti de Comet, les utilisateurs peuvent utiliser le suivi des expériences d'apprentissage automatique pour suivre, comparer, expliquer et reproduire leurs modèles. Soutenu par des milliers d'utilisateurs et plusieurs sociétés Fortune 100, Comet fournit des informations et des données pour créer des modèles d'IA meilleurs et plus précis tout en améliorant la productivité, la collaboration et la visibilité entre les équipes.

Site Web : comet.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Comet. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.