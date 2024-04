Pionnier au MIT et éprouvé auprès d'entreprises Fortune 500, Cleanlab fournit le logiciel d'IA centré sur les données le plus populaire au monde. La plupart des IA et des analyses sont affectées par des problèmes de données (erreurs de saisie de données, mauvais étiquetage, valeurs aberrantes, ambiguïté, quasi-doublons, dérive des données, contenu de mauvaise qualité ou dangereux, etc.) ; Le logiciel Cleanlab vous aide à les corriger automatiquement dans n'importe quel ensemble de données image/texte/tabulaire. Cette plate-forme sans code peut également étiqueter automatiquement de grands ensembles de données et fournir des prédictions d'apprentissage automatique robustes (via des modèles auto-entraînés sur des données auto-corrigées). Que puis-je obtenir du logiciel Cleanlab ? 1. Validation automatisée de vos sources de données (assurance qualité pour votre équipe data). Les données de votre entreprise constituent votre avantage concurrentiel, ne laissez pas le bruit diluer leur valeur. 2. Meilleure version de votre ensemble de données. Utilisez l'ensemble de données nettoyé produit par Cleanlab à la place de votre ensemble de données d'origine pour obtenir un ML/Analytics plus fiable (sans aucune modification de votre code existant). 3. Meilleur déploiement de ML (délai de déploiement réduit et prédictions plus fiables). Laissez Cleanlab gérer automatiquement l’intégralité de la pile ML pour vous ! En quelques clics seulement, déployez des modèles plus précis que les LLM OpenAI affinés pour les données texte et l'état de l'art pour les données tabulaires/images. Transformez les données brutes en IA et analyses fiables, sans tout le travail manuel de préparation des données.

