Scribd est un service américain d'abonnement aux livres électroniques et aux livres audio qui comprend un million de titres. Scribd héberge 60 millions de documents sur sa plateforme de publication ouverte. Fondée en 2007 par Trip Adler, Jared Friedman et Tikhon Bernstam, et basée à San Francisco, en Californie, la société est soutenue par Khosla Ventures, Y Combinator, Charles River Ventures et Redpoint. Entreprises. Le service d'abonnement aux livres électroniques de Scribd est disponible sur les smartphones et tablettes Android et iOS, ainsi que sur les ordinateurs Kindle Fire, Nook et personnels. Les abonnés peuvent accéder chaque mois à des livres illimités provenant de 1 000 éditeurs, dont Bloomsbury, Harlequin, HarperCollins, Houghton Mifflin Harcourt, Lonely Planet, Macmillan, Perseus Book Group, Simon & Schuster, Wiley et Workman. Scribd compte 80 millions d'utilisateurs et a été référencé surnommé "le Netflix des livres".

Site Web : scribd.com

