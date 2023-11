Imaginez une immense bibliothèque pouvant contenir des milliers de vos livres, placés dans un ordre pratique, avec vos notes dans les marges. Grâce aux dernières technologies, cette bibliothèque est une réalité et toujours à portée de main, peu importe où vous êtes et quel appareil vous utilisez. PocketBook Cloud est un service multiplateforme qui combine votre liseuse électronique, vos smartphones, tablettes et PC Android ou iOS, reliant tous les appareils en un seul écosystème. Il vous permet de synchroniser les fichiers de livres électroniques, vos positions de lecture et vos paramètres personnels. En d'autres termes, vous pouvez démarrer un livre sur la liseuse, continuer sur votre téléphone mobile, puis revenir à PocketBook, sans perdre de temps à chercher la bonne page, à changer la police ou tout autre paramètre d'ailleurs. Le service en ligne PocketBook Cloud a été créé pour offrir la meilleure expérience de lecture aux amateurs passionnés de livres du monde entier.

Site Web : pocketbook.ch

