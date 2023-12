Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Améliorez votre lecture avec des résumés de livres personnalisés par l'IA. Tirez le meilleur parti de votre lecture. Apprenez plus vite. Le tout avec des résumés de livres adaptés à votre personnage. Notre application basée sur l'IA est conçue pour analyser le livre, trouver les idées principales et les adapter à votre caractère, vos préférences et vos intérêts uniques. Ce faisant, nous vous permettons de saisir l’essence d’un livre en une fraction du temps qu’il faudrait pour lire l’intégralité du texte. Dites adieu aux longues séances de lecture et adoptez une méthode d’apprentissage plus efficace grâce à nos résumés personnalisés.

Site Web : anglesapp.com

