myON reader personnalise la lecture des étudiants en leur recommandant des livres en fonction de leurs intérêts, de leur niveau de lecture et des évaluations des livres qu'ils ont lus. myON reader suit l'utilisation des livres et la croissance de la lecture au fil du temps et peut projeter le futur score en lecture d'un élève en fonction de ses activités de lecture actuelles au sein du système.

Site Web : myon.com

