Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Science Daily est un site Web américain lancé en 1995 qui regroupe des communiqués de presse et publie des communiqués de presse légèrement édités (une pratique appelée churnalisme) sur la science, similaire à Phys.org et EurekAlert !. Le site a été fondé par le couple marié Dan et Michele Hogan en 1995. ; Dan Hogan travaillait auparavant au département des affaires publiques du Jackson Laboratory, rédigeant des communiqués de presse. Le site gagne de l'argent en vendant des publicités. En 2010, le site a déclaré qu'il était passé « d'une opération de deux personnes à une entreprise d'information à part entière avec des contributeurs du monde entier », mais à l'époque, il était géré depuis la maison des Hogan, ne comptait aucun journaliste et seulement communiqués de presse réimprimés. En 2012, Quantcast l'a classé au 614ème rang avec 2,6 millions de visiteurs américains.

Site Web : sciencedaily.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ScienceDaily. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.