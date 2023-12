The Lancet est une revue médicale générale hebdomadaire à comité de lecture. Il s'agit de l'une des revues de médecine générale les plus anciennes et les plus connues au monde. Elle a été fondée en 1823 par Thomas Wakley, un chirurgien anglais qui lui a donné le nom d'un instrument chirurgical appelé lancette (scalpel). La revue publie des articles de recherche originaux, des articles de synthèse (« séminaires » et « critiques »), des éditoriaux, des critiques de livres, correspondance, ainsi que des reportages d'actualité et des rapports de cas. The Lancet appartient à Elsevier depuis 1991 et son rédacteur en chef depuis 1995 est Richard Horton. La revue possède des bureaux de rédaction à Londres, New York et Pékin.

Site Web : thelancet.com

