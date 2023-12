Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

BMC, recherche en cours Pionnier de la publication en libre accès, BMC dispose d'un portefeuille évolutif de revues à comité de lecture de haute qualité, comprenant des titres d'intérêt général tels que BMC Biology et BMC Medicine, des revues spécialisées telles que Malaria Journal et Microbiome, et la série BMC. S'étendant au-delà de la biomédecine dans les disciplines des sciences physiques, des mathématiques et de l'ingénierie, BMC propose désormais un portefeuille plus large de domaines sur une seule plateforme en libre accès. Chez BMC, la recherche est toujours en progrès. Nous nous engageons à innover continuellement pour mieux répondre aux besoins de nos communautés, garantir l’intégrité de la recherche que nous publions et défendre les avantages de la recherche ouverte. BMC fait partie de Springer Nature.

Site Web : biomedcentral.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à BMC. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.