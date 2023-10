The Verge est un site Web américain d'actualités technologiques exploité par Vox Media, publiant des actualités, des reportages, des guides, des critiques de produits et des podcasts. Le site Web a été lancé le 1er novembre 2011 et utilise Chorus, la plateforme de publication multimédia exclusive de Vox Media. En 2013, Nilay Patel a été nommée rédactrice en chef et rédactrice en chef de Dieter Bohn ; Helen Havlak a été nommée directrice éditoriale en 2017. The Verge a remporté cinq Webby Awards pour l'année 2012, dont les prix de la meilleure écriture (éditorial), du meilleur podcast pour The Vergecast, du meilleur design visuel, du meilleur site d'électronique grand public et de la meilleure application d'actualités mobile.

Site Web : theverge.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à The Verge. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.