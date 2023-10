Overleaf est un éditeur LaTeX collaboratif basé sur le cloud utilisé pour rédiger, éditer et publier des documents scientifiques. Il s'associe à un large éventail d'éditeurs scientifiques pour fournir des modèles LaTeX de revues officielles et des liens de soumission directe. Overleaf a été initialement lancé en 2012 sous le nom de WriteLaTeX par la société WriteLaTeX Limited, cofondée par John Hammersley et John Lees-Miller. Tous deux sont mathématiciens et se sont inspirés de leurs propres expériences universitaires pour créer une meilleure solution d’écriture scientifique collaborative. Ils ont commencé à développer WriteLaTeX à partir de 2011. Ils ont lancé la version bêta d'Overleaf le 16 janvier 2014 lors de leur premier événement #FuturePub organisé à la British Library de Londres. Le 20 juillet 2017, Overleaf a acquis ShareLaTeX pour créer une communauté combinée de plus de deux millions d'utilisateurs. Cela a conduit à la création d'Overleaf v2, combinant les fonctionnalités originales des deux dans une seule plate-forme basée sur le cloud hébergée sur overleaf.com. Overleaf a été sélectionnée comme l'une des dix équipes qui ont participé au programme d'accélération Bethnal Green Ventures (BGV) de l'été 2013. . Ce programme a débuté le 1er juillet 2013 et a duré 3 mois. La journée de démonstration de ce programme d'été BGV 2013 a eu lieu le 19 septembre 2013. L'entreprise a reçu un investissement stratégique de Digital Science en 2014. Overleaf a remporté le prix Innovative Internet Business aux Nominet Internet Awards 2014 et figurait 99e dans la liste 2018 de SyndicateRoom des 100 entreprises britanniques à la croissance la plus rapide. Overleaf a été présenté comme un outil pour la rédaction de publications scientifiques dans Nature, Science, Red Hats opensource.com et le magazine informatique allemand heise en ligne. « En 2017, le CERN, le laboratoire européen de physique des particules près de Genève, en Suisse, a adopté Overleaf comme plateforme de création collaborative privilégiée. » Overleaf fournit des modèles à soumettre à des revues et conférences scientifiques. Par exemple, l'IEEE et Springer (y compris Nature) mentionnent la possibilité de soumission via Overleaf.

Site Web : overleaf.com

