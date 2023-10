StockX est une place de marché en ligne et un revendeur de vêtements, principalement de baskets. Depuis novembre 2020, il s’ouvre également aux produits électroniques comme les consoles de jeux, les smartphones et le matériel informatique. La société basée à Détroit a été fondée par Dan Gilbert, Josh Luber, Greg Schwartz et Chris Kaufman en 2015-2016. StockX compte plus de 800 employés au centre-ville de Détroit. StockX possède actuellement des bureaux internationaux à Londres, au Royaume-Uni, à Eindhoven, aux Pays-Bas, et possède des installations d'authentification dans le quartier de Corktown à Détroit, à Moonachie, dans le New Jersey, et à Tempe, en Arizona. Scott Cutler et Schwartz sont respectivement chef de la direction et chef de l'exploitation, et Deena Bahri est devenue la première directrice du marketing de l'entreprise en 2019.

Site Web : stockx.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à StockX. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.