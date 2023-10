Etsy est un site de commerce électronique américain axé sur les articles et fournitures d'artisanat faits à la main ou vintage. Ces articles appartiennent à un large éventail de catégories, notamment les bijoux, les sacs, les vêtements, la décoration et les meubles, les jouets, l'art, ainsi que les fournitures et outils d'artisanat. Tous les articles vintage doivent avoir au moins 20 ans. Le site s'inscrit dans la tradition des foires artisanales ouvertes, offrant aux vendeurs des vitrines personnelles où ils répertorient leurs produits moyennant des frais de 0,20 $ US par article. Au 31 décembre 2018, Etsy comptait plus de 60 millions d'articles sur sa place de marché, et la place de marché en ligne pour les produits artisanaux et vintage, 2,1 millions de vendeurs ont été mis en relation avec 39,4 millions d'acheteurs. Fin 2018, Etsy comptait 874 collaborateurs. En 2018, Etsy a réalisé un chiffre d'affaires total, ou Ventes Brutes de Marchandises (GMS), de 3,93 milliards de dollars sur la plateforme. En 2018, Etsy a réalisé un chiffre d'affaires de 603,7 millions de dollars et a enregistré un bénéfice net de 41,25 millions de dollars. La plateforme génère des revenus principalement à partir de trois flux : les revenus de sa Marketplace comprennent des frais de 5 % de la valeur de la vente finale, qu'un vendeur Etsy paie pour chaque transaction terminée, en plus de frais d'inscription de 20 cents par article ; Les Services aux vendeurs, la source de revenus à la croissance la plus rapide d'Etsy, comprennent les frais pour des services tels que les « Annonces sponsorisées », le traitement des paiements et les achats d'étiquettes d'expédition via la plateforme ; tandis que les autres revenus incluent les frais reçus des processeurs de paiement tiers. En novembre 2016, Etsy a révélé avoir payé 32,5 millions de dollars américains pour acheter Blackbird Technologies, une startup qui a développé un logiciel d'IA utilisé pour les applications de contexte d'achat et de recherche.

Site Web : etsy.com

