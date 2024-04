Social27 organise des événements qui accélèrent les ventes et créent une communauté. Organisez des événements et des webcasts virtuels, hybrides et en personne qui sont amusants, sécurisés et à l'échelle mondiale. La plateforme d'événements virtuels Social27 offre les meilleures opportunités virtuelles et hybrides pour le réseautage des participants, la présentation des sponsors et des exposants et des expériences de session de conférencier fluides. Sponsors et exposants : donnez aux sponsors et aux exposants les moyens de créer leur propre microsite de stand d'exposant pour susciter l'enthousiasme et générer des prospects. Conférenciers : permettez aux conférenciers de présenter facilement des présentations époustouflantes et de se connecter avec les participants : c'est aussi simple que de rejoindre une réunion Zoom ou Teams. Participants : exploitez la puissance de notre moteur de recommandation afin que les participants puissent se connecter avec les personnes, les sponsors et les sessions qui les intéressent le plus. Visitez Social27.com pour en savoir plus ou pour planifier une démo avec nous !

