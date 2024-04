Bettercast offre un moyen efficace et joyeux de gérer vos projets créatifs. Cette plateforme intuitive de gestion et de diffusion d'événements facilite la configuration et l'organisation d'événements pour les gestionnaires d'événements, les sites, le personnel audiovisuel et, plus important encore, vos participants. Il dispose d'un système de billetterie d'événements virtuels intégré, de la possibilité de diffuser (avec ou sans billets), d'être utilisé pour des événements hybrides, ainsi que de la possibilité d'organiser des conférences en ligne complètes avec des fonctionnalités telles que les sponsors, les biographies des conférenciers, les portraits, les liens sociaux. , intégration Slido et bien plus encore !

Catégories :

Site Web : bettercast.com.au

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Bettercast. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.