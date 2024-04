Meetaway est une plate-forme d'événements virtuels qui permet aux organisateurs d'événements de rassembler facilement et simplement leur public, de réseauter et d'établir des relations significatives. Meetaway aide vos participants à rencontrer les personnes qu'ils souhaitent rencontrer. Lors de la configuration d'un événement, les organisateurs peuvent définir des critères de correspondance qui reflètent les objectifs de votre événement et de votre public, et les participants peuvent également indiquer à Meetaway qui ils souhaitent rencontrer spécifiquement (ou qu'ils souhaitent éviter). Meetaway prend ces informations, établit les meilleures correspondances et alterne automatiquement les participants pour une série de conversations 1:1. L'expérience utilisateur est linéaire et transparente et le processus de configuration est intuitif et simple. Grâce à Meetaway, vous pouvez organiser des événements de réseautage autonomes ou les intégrer dans le cadre d'un événement virtuel ou d'une conférence plus vaste. Les participants préfèrent réseauter sur Meetaway plutôt qu'en personne - venez découvrir pourquoi !

Site Web : meetaway.com

