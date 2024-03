ViewStub est une plateforme événementielle hybride clé en main et un logiciel pour les événements et les expériences. Nous proposons une solution complète pour la billetterie et l'inscription aux événements, la vidéo en direct et le streaming à la demande, le marketing et la promotion. Les clients vendent des billets, collectent les inscriptions et organisent des événements et des expériences virtuels directement depuis leur propre site Web avec le logiciel en marque blanche de ViewStub. Nous proposons également un marché d'événements gratuit pour vous permettre de monétiser, diffuser et organiser des événements dans le monde entier. ViewStub est la solution idéale pour les conférences d'affaires, les événements sportifs, les festivals de musique, les concerts et pour tous ceux qui cherchent à faire évoluer leur expérience événementielle vers une approche hybride. Vous recherchez toujours une solution traditionnelle ? ViewStub propose des solutions de billetterie d'événements en personne ainsi que des options strictement virtuelles.

