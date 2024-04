Events Wallet

EventsWallet est une plateforme événementielle SaaS innovante pour les événements en personne, virtuels et hybrides. La plate-forme permet aux organisateurs d'organiser des salons et des conférences avec un retour sur investissement efficace en gardant le public engagé grâce à des outils Web et d'applications de gestion d'événements et de communication faciles à utiliser. Créez des flux en direct, des sessions, des salles d'exposition, des stands virtuels d'exposants et des profils de sponsors illimités. Gardez les participants capturés grâce aux notifications push du Web et des applications, aux discussions vidéo et textuelles, aux chats, aux réunions en ligne et en direct. Fournissez aux sponsors et aux exposants de puissants outils de promotion et de communication pour les aider à attirer plus de clients. Suivez l'activité des utilisateurs lors de l'événement et obtenez des rapports détaillés en temps réel.

