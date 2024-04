Connect My Event

Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Plateforme événementielle entièrement personnalisable pour l'hébergement d'événements virtuels et hybrides. Quel que soit votre événement, quelle que soit la taille de votre public, construisez-le à votre façon et organisez-le en toute transparence. Des conférences, des performances en direct, des lancements, des salons professionnels, des expositions, des diffusions en direct, des programmes académiques et bien plus encore peuvent être organisés, gérés et diffusés via notre plateforme entièrement contrôlée par l'utilisateur.

Site Web : connectmyevent.com

