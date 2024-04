myOnvent est une plateforme communautaire et d'événements en ligne complète et innovante avec une vaste expérience dans l'hébergement d'une grande variété d'événements en ligne ou en tant que composant hybride d'événements en personne (conférences universitaires, expositions et foires, conférences virtuelles, etc.). La plateforme myOnvent peut être utilisée comme un événement ponctuel, comme un lieu de rencontre virtuel auquel les utilisateurs peuvent se référer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour consulter tous les médias événementiels archivés, ou entièrement intégrée dans les communications quotidiennes de votre entreprise en tant que lieu de travail interne. Nos clients viennent d'horizons divers, allant des grandes entreprises internationales (Equinor, Visma), aux entreprises locales et mairies régionales, en passant par les agences des Nations Unies (UIT), et bien plus encore.

Site Web : myonvent.com

