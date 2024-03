Eventact is an event management SaaS. Eventact enables event planners to create and manage virtual, hybrid, and in-person events. Eventact includes everything you need to manage your events. Modules include Registration, Accommodation, Virtual event hosting, Event Website Builder. Virtual exhibitor booths, Lead collection app, event check-in, and badge printing app. Abstract management, e-posters, and virtual e-posters.

Catégories :

Site Web : eventact.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à EventAct. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.