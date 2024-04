Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

ExpoSim est une plateforme d'événements virtuels innovante avec des fonctionnalités interactives qui vous aident à organiser des événements attrayants. Avec des stands virtuels 3D personnalisables, un chat et une vidéo en direct, ainsi que des rapports détaillés sur l'engagement des visiteurs, ExpoSim est parfait pour héberger des expositions virtuelles, des salons professionnels et bien plus encore. Notre principale valeur réside dans la fourniture d’une expérience de gestion d’événements transparente et sans tracas qui maximise l’engagement et l’exposition des participants. Nous explorons également la mise en œuvre du métaverse pour faire passer notre plateforme au niveau supérieur.

Site Web : exposim.io

