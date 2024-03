webMOBI est un logiciel de gestion d'événements tout-en-un de nouvelle génération alimenté par l'IA avec un CRM pour les participants. Il propose des applications événementielles, un site Web, une inscription, des sondages en direct, des enquêtes, des cartes en direct, des applications multi-événements, des services de génération de leads et l'engagement des participants. webMOBI vous aide à découvrir des applications mobiles incroyablement plus élégantes, simplifiées et personnalisables pour les événements, les festivals, les entreprises et les campus universitaires. Notre logiciel de pointe bénéficie de la confiance de 100 marques dans le monde entier pour les événements d'entreprise, les conférences, les salons professionnels, les réunions internes/externes et bien plus encore. Découvrez notre plateforme de gamification et plus riche en fonctionnalités où les organisateurs d'événements peuvent engager leurs participants à l'aise uniquement avec notre meilleur générateur d'applications d'événements -webMOBI.

webmobi.com

