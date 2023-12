Découvrez la seule plateforme de gestion d'événements d'entreprise facile à utiliser. Découvrez comment nous pouvons vous aider avec votre prochain événement virtuel, hybride ou en personne. Accelevents, la solution unique pour la gestion d'événements virtuels, hybrides et en personne, combine de manière unique des capacités de niveau entreprise avec une facilité d'utilisation pour rationaliser votre processus de planification d'événements. Reconnue par 12 500 organisations dans le monde, notre plateforme donne vie à votre stratégie événementielle avec un support client 24h/24 et 7j/7, une sécurité avancée des données et un large éventail de fonctionnalités. Avec Accelevents, les organisateurs d'événements peuvent : - Créer un site Web d'événement en quelques minutes. - Créez sans effort un agenda d'événements qui intègre automatiquement les conférenciers et les sessions. - Adaptez le processus d'inscription et de billetterie à leurs besoins uniques en matière d'événement. - Proposer une gamme diversifiée de méthodes de paiement, notamment les cartes de crédit et la facturation. - Déployer des options d'enregistrement assisté et automatique. - Concevez et imprimez facilement des badges professionnels. - Aider les exposants à capturer et qualifier des leads. - Prenez en charge le calendrier chargé des participants et du personnel de l'événement avec des applications événementielles simples. - Diffusez du contenu en direct en utilisant soit notre studio de diffusion interne, soit un fournisseur audiovisuel préféré. - Gérer les exposants et les sponsors à grande échelle. - Amplifiez l'engagement des participants grâce à un réseautage, une gamification et bien plus encore basés sur l'IA. - Obtenez des informations détaillées sur les performances des événements grâce à des analyses complètes.

Site Web : accelevents.com

