Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

ÉVÉNEMENTS VIRTUELS À LA DEMANDE ! Nous proposons une plateforme moderne d'événements virtuels qui facilite l'apprentissage des participants et les invite à entrer en relation les uns avec les autres et à participer à distance. Grâce à nos EXPOSITIONS VIRTUELLES, les sponsors d'un événement auront la possibilité d'installer leur propre stand, où ils pourront exposer leurs produits à travers des images et des vidéos, interagir en temps réel avec les participants et encourager les visites à travers des jeux et des cadeaux. C’est également une excellente opportunité d’élargir les frontières de votre marque, de mondialiser et de commercialiser vos produits en ligne, parmi bien d’autres avantages.

Catégories :

Site Web : web.kingconf.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à KingConf. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.