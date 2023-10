Basecamp est une société américaine de logiciels Web basée à Chicago, dans l'Illinois. L'entreprise a été cofondée en 1999 par Jason Fried, Carlos Segura et Ernest Kim sous le nom de 37signals. Depuis la mi-2004, l'attention de l'entreprise s'est déplacée de la conception Web vers le développement d'applications Web. Sa première application commerciale fut Basecamp, suivie de Backpack, Campfire et Highrise. Le framework d'application web open source Ruby on Rails a été initialement créé pour un usage interne chez 37signals, avant d'être rendu public en 2004. En février 2014, l'entreprise a adopté une nouvelle stratégie, se concentrant entièrement sur son produit phare, le progiciel également nommé Basecamp, et renommer l'entreprise de 37signaux en Basecamp. Jason Fried et David Heinemeier Hansson ont publié plusieurs livres sous le nom de 37signals.

Site Web : basecamp.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Basecamp. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.