Buildium est une société américaine de logiciels de gestion immobilière. Elle a été fondée en 2004 et a son siège social à Boston, dans le Massachusetts, et fournit des logiciels immobiliers basés sur le cloud (logiciel en tant que service). Son logiciel de gestion immobilière permet aux professionnels de l'immobilier de gérer des portefeuilles immobiliers, y compris la location, la comptabilité et les opérations.

Site Web : signin.managebuilding.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Buildium. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.