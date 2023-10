Utilisez l'application Quizizz pour apprendre n'importe quoi, n'importe où. Vous pouvez étudier seul ou participer à des quiz, des devoirs et des présentations en groupe, en personne et à distance. Quizizz est utilisé par plus de 20 millions de personnes par mois dans les écoles, les foyers et les bureaux du monde entier.

Site Web : quizizz.com

