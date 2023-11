Rendez le temps passé devant un écran actif avec plus de 300 vidéos de danse, exercices de yoga et activités de pleine conscience pour les enfants ! Approuvées par les enseignants et utilisées dans 4 écoles primaires publiques sur 5 aux États-Unis, les vidéos GoNoodle créent plus de 667 millions de minutes de mouvement chaque mois dans les foyers et les écoles.

