Instabug est un éditeur de logiciels qui propose des rapports de bugs, une surveillance des performances des applications, des rapports de crash, des discussions dans l'application et des enquêtes auprès des utilisateurs pour les applications mobiles. La société a été fondée en 2014. En septembre 2019, Instabug avait touché plus de 25 000 entreprises, 400 millions de problèmes signalés et de commentaires reçus, et 2 milliards d'appareils exécutant leur SDK dans le monde. Kit de développement logiciel (SDK) d'Instabug utilisé par les développeurs Android, iOS, Cordova, Ionic, Xamarin et Web lors des tests bêta ainsi que dans les versions de production en direct de leurs applications. Il est connu pour sa fonctionnalité personnalisable « Secouer pour envoyer » du côté de l'utilisateur mobile et des rapports détaillés du côté du développeur. Les utilisateurs peuvent joindre des captures d'écran annotées, des enregistrements vidéo et des notes vocales pour compléter leurs rapports de bogues, qui incluent automatiquement les journaux du réseau et des appareils ainsi que les étapes de reproduction. Le SDK s'intègre également à une gamme d'outils tiers utilisés par les développeurs, notamment Slack, Zapier, JIRA, Trello, Zendesk, etc.

Site Web : dashboard.instabug.com

