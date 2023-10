Hotjar est une société d'analyse comportementale qui analyse l'utilisation des sites Web et fournit des commentaires via des outils tels que des cartes thermiques, des enregistrements de sessions et des enquêtes. Il fonctionne avec des outils d'analyse Web tels que Google Analytics pour offrir un aperçu de la façon dont les gens naviguent sur les sites Web et comment leur expérience client peut être améliorée. Fondé en 2014, Hotjar est géré entièrement à distance par plus de 100 membres d'équipe dans 20 pays et est utilisé sur plus de 500 000 sites dans le monde.

Site Web : insights.hotjar.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Hotjar. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.