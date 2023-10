Mixpanel est une société de services d'analyse commerciale. Il suit les interactions des utilisateurs avec les applications Web et mobiles et fournit des outils pour une communication ciblée avec elles. Son ensemble d'outils contient des tests A/B intégrés à l'application et des formulaires d'enquête auprès des utilisateurs. Les données collectées sont utilisées pour créer des rapports personnalisés et mesurer l'engagement et la fidélisation des utilisateurs. Mixpanel fonctionne avec des applications web, notamment SaaS, mais supporte également les applications mobiles.

Site Web : mixpanel.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Mixpanel. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.